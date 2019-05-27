نتنياهو يقر بفشله في تشكيل الحكومة الجديدة.. والسبب ليبرمان

وطن: اعترف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بفشله في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، ملقياً بالمسؤولية عن فشله لرئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفجدور ليبرمان.

وفي تصريح مقتضب، قال نتنياهو إن الناخب أراد أن تقوم حكومة يمين، وإنه بذل جهوده لتشكيل الحكومة، ومنع الذهاب نحو انتخابات جديدة ومكلفة و"غير ضرورية".

وأضاف أنه لا يوجد سبب يدعو للتوجه مجددا للانتخابات، بداعي أن الحل موجود، ويمكن التوصل إليه خلال دقائق، ولكنه أقر بأنه لم يتمنع من إقناع ليبرمان بتجنب الانتخابات.

كما لفت إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، والتي عبر فيها عن أمله في أن يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة، لتعزيز التحالف مع إسرائيل.

وحاول نتنياهو تحميل مسؤولية فشله لشركائه المحتملين في الائتلاف الحكومي، حيث دعاهم إلى تحمل المسؤولية، نظرا لوجود "تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية"، كما أشار إلى "تعزيز الاستيطان وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، وأمور أخرى"، على حد قوله.

وقال أيضا إنه لا يوجد سبب لجر الدولة إلى انتخابات جديدة، وشلها لمدة ستة شهور أخرى، مضيفا أنه سيواصل العمل بكل الطرق لتشكيل الحكومة في الوقت المتبقي.

وبعد أن دعا ليبرمان إلى إعادة النظر مجددا بموقفه، قال إن هناك 48 ساعة، يمكن خلالها القيام بأمور كثيرة لـ"تلبية رغبة الناخب وتشكيل حكومة يمين مستقرة".