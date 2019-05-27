شهيد في غارة إسرائيلية على سوريا والاحتلال يعترف بتعرض إحدى طائراته الحربية لإطلاق نار

وطن: تعرضت منطقة القنطيرة لقصف إسرائيلي جديد أوقع عدد من الإصابات وإصابة آلية عسكرية سورية.

بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فإنه "وفي تمام الساعة التاسعة و10 دقائق، قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقنا العسكرية شرق "خان أرنبة" بريف القنيطرة، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح".

من جهته زعم الإعلام العبري، أن مقاتلاته هاجمت موقعاً للمضادات الأجوية السورية بعد تعرّض طائرة حربية إسرائيلية لإطلاق النار من داخل الحدود السورية.

وفي أول تعليق له، قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "حاول الجيش السوري ضرب طائرة اسرائيلية وقواتنا الجوية ردّت على مصادر النيران".

يتبع...