الاحتلال يعتقل 17 مواطنا ويزعم العثور على اسلحة

رام الله- وطن: اعتقلت قوّات الاحتلال 17 مواطنا من محافظات الضّفة، فجر اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للجيش، وعرف من المعتقلين:

داهمت فوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة نابلس واعتقلت المتحدث باسم الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح أحمد محمد درويش والأسير المُحرَر حسني عماد العامودي والأسير المُحرَر عوني مازن الشخشير.

كما داهمت منزل عائلة الأسير أسيد شحادة واستولت على عدة حواسيب وهواتف محمولة في قرية عوريف جنوب نابلس.

واعتقلت ذات القوات الشقيقيْن محمود وأنس نجم ضراغمة من منزلهما في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح إبراهيم أيوب شلهوب من منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

كما جرى اعتقال الأسير المُحرَر الشيخ محمد رؤوف حمدان والشاب مصطفى أحمد العارضة من منزليهما في بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين.

وتم اعتقال أحمد نافع شقور خلال اقتحامها بلدة الزاوية غرب سلفيت، والأسير المُحرَر زكي علي رضوان من منزله في بلدة عَزّون شرق قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبّان من منازلهم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، عُرِف منهم: محمد رمضان خطيب، وليث مالك صبيح.

وزعم جيش الاحتلال العثور على سلاح من "m16" ومسدس في مدينة الخليل خلال عمليات التفتيش والاعتقال.