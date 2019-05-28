الطقس: أجواء حارة اليوم وشديدة الحرارة الأربعاء والخميس

رام الله- وطن: يكون الجو في ساعات نهار، اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/05/30: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/05/31: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الاربعاء والخميس من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.