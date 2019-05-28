هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان

وطن: قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه صباح الثلاثاء قرب طوكيو رجل ما لبث أن انتحر بطعن نفسه، بحسب وسائل اعلام يابانية.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة التلفزيون العمومة "أن أتش كي"، إنّ عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم.

وكانت السلطات أعلن في وقت سابق، أنّ الهجوم أوقع 19 جريحا بينهم طفلة ورجل.

وكان متحدث آخر باسم الدائرة نفسها قال لـ"فرانس برس" في وقت سابق، إنّ "رجلاً طعنهم بسكين"، مضيفاً "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحاً يفيد بأنّ أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تمّ طعنهم بسكين".

وبحسب شبكة "أن أتش كي" التلفزيونية العمومية فإنّ المهاجم طعن نفسه أيضاً ممّا أدّى لإصابته بجروح خطرة قبل أن يلفظ أنفاسه.

وأوضحت الشبكة أنّ ثلاثة من الجرحى بحالة حرجة، مشيرة إلى أنّه تمّ العثور على سكّينين في موقع الهجوم، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها مصدر رسمي.

ووقع الهجوم في متنزه يقع قرب محطة للقطارات، بحسب الإعلام المحلي.