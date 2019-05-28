الفلسطينيون النازحون من سوريا الى لبنان.. معاناة متفاقمة

وطن: تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان إلى "28,598" لاجئاً عام 2018، بعد أن تجاوز سابقاً (31850) لاجئاً عام 2016.

و تعاني 90% من العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا التي تتوزع على المناطق اللبنانية بنسب متفاوتة (بيروت- البقاع - صيدا -طرابلس - صور– الشوف)، من الفقر المدقع نتيجة تدهور أوضاعهم الاقتصادية، وعدم قدرتهم على القيام بأعباء الحياة في لبنان، وانتشار البطالة بينهم والتقليصات الإغاثية سواء المقدمة من الأونروا أو المؤسسات والجمعيات الإغاثية.

وتواجه فلسطينيي سورية في لبنان أزمات معيشية مركبة، من أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص بعاملة الفلسطيني السوري كسائح وليس لاجئ، يليها صعوبةً تأمين فرصة عمل حيث يحظر على اللاجئين العمل بشكل قانوني، وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جداً ولا يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".