"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

رام الله- وطن: أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 0.39% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.64، مقارنة ب100.25 خلال شهر آذار (سنة الأساس 2018=100).

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير الذي صدر عن الاحصاء بهذا الخصوص:

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 100.57 خلال الشهر المرصود مقارنة ب100.14 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2018=100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضا طفيفا مقداره 0.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 101.15 خلال نيسان، مقارنة بـ101.16 خلال شهر آذار (سنة الأساس 2018=100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 1.18%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.52%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 12.11%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 2.63%، متأثرة بارتفاع أسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بنسبة 22.43%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.85%، متأثرة بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 3.94%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 2.20%، متأثرة بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 2.49%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 0.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 4.65%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.25%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.86%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.22%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.06%، وأسعار صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.41%.

في حين شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.