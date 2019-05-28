رئيس مجلس "بكدار" ووزير الريادة والتمكين و"UNDP" يبحثون سبل التعاون

وطن: بحث رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار) محمد أبو عوض ووزير الريادة والتمكين أسامة سعداوي ومدير برنامج التمكين في UNDP باسم دودين سبل التعاون المشترك.

واكد أبو عوض على أهمية تكاتف الجهود في سبيل تعزيز ثقافة الريادة وتوفير حواضن تشجع المشاريع الرياضية وخاصة لشريحة الشباب والنساء للتخفيف من حدة البطالة.

من جهته، شدد السعداوي على سعي الوزارة إلى وضع خطة شاملة تتيح لكافة الشركاء الاسهام الايجابي في تسريع عملية التمكين والريادة في المجتمع الفلسطيني كآلية من آليات التنمية الاقتصادية والاستفادة من الطاقات والخبرات الفلسطينية في تعزيز الاعتماد على الذات.