النقل والمواصلات: تجهيز دوريات السلامة على الطرق بكاميرات لمراقبة مخالفي قوانين السير

رام الله- وطن: صرح وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بأن الوزارة قد أدخلت اليوم الثلاثاء 28/5/2019 تقنية إضافية على عمل دوريات السلامة على الطرق ، وذلك عبر تركيب كاميرات مراقبة بداخلها ، بحيث تستطيع من خلالها تصوير ورصد وتوثيق المخالفات المرورية على الخطوط السريعة ما بين المدن الفلسطيينة .

وأوضح سالم بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة المتواصل والحثيث نحو تحقيق بيئة مرورية آمنة للحد من مختلف الحوادث المرورية والتي تزهق أرواح المواطنين وتدمر ممتلكاتهم ، مشيراً الى أن الوزارة وبالتعاون مع شرطة المرور ستتخد سلسلة عقوبات وإجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين لقوانين السير ومن أبرزها ، الحجز الاداري للمركبة ، وتحويل السائق المخالف لدورة مانعة ، وسحب الرخص ، وتحرير مخالفات مرورية من قبل شرطة المرور .

وقد قدم الوزير سالم شكره وتقديره العميقين لشركة المشرق للتأمين ممثلة بمديرها العام نها سعد ولطواقم الشركة على تبرعهم بهذه الكاميرات والتي عددها ( 13 ) كاميرة مراقبة .

وبموجب هذه الكاميرات سيتم نقل الصور بشأن الحيثيات الخاصة بالمخالفات المرورية عبر خدمات الإنترنت الى مراكز السيطرة وتسجيلها وفق الأصول وإتخاذ المقتضى القانوني بشأنها .

من جانبه أهاب مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة بجميع السائقين بضرورة الإلتزام بقوانين السير للحفاظ على أرواحهم وأوراح الجميع وممتلكاتهم ، وأكد على أن دوريات السلامة على الطرق ستباشر عملها وفق هذه التقنية لردع ومحاسبة المخالفين .