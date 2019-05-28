بعد تسليط وطن الضوء على مشاكل الطرق .. الأشغال تشرع بتعبيد طريق بيتين

رام الله - وطن: شرعت وزارة الأشغال العامة والاسكان، اليوم الثلاثاء، بتعبيد مقطع طريق بيتين من ضمن مشروع إعادة إنشاء طريق عين يبرود- دورا القرع- بيتين، الذي يربط شمال الضفة الغربية ووسطها.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان محمد زيارة، في بيان للوزارة، رغم الظروف والضائقة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، إلا أن جهود الوزارة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة من البلديات والمقاول والأهالي ووزارة المالية، أثمرت بحل مشكلة هذا الطريق وخرج العمل به إلى النور والتي سيساعد في التخفيف من معاناة المواطنين التي يمرون بها عبر سفرهم، معبرا عن استعداد وزارته الدائم لتنفيذ مشاريع تخدم المواطن أولا، وتسعى للنهوض بواقع البنية التحتية لفلسطين وتثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه ضد ما يتعرض له من مضايقات الاحتلال، وهي خطوة من خطوات بناء الدولة الفلسطينية.

يذكر أن مقطع هذا المشروع، يتم تنفيذه من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان، ويبلغ طوله 1700م، بعرض 6.20م اسفلت، وقد بدأ تعبيد الاتجاه الايمن من الشارع ويشمل العمل به الأرصفة والجزيرة الوسطية، وانشاء عبارتين أنبوبيتين وأثاث طريق، وسيتم استكمال الاعمال الاخرى نهاية الاسبوع.

وكانت وطن قد سلطت الضوء على مشاكل الطرق التي توقف العمل بها، بسبب وما تسبب ذلك من تذمر لدى المواطنين.

ونشرت وطن للانباء في 23 ايار/مايو تقرير تحت عنوان " شركات المقاولات تُبطئ عملها في الشوارع لاسباب مالية والاشغال تعد بالتغيير خلال الايام القادمة" .. للاطلاع اضغط هنا

وارتفعت وتيرة شكاوي المواطنين في الأيام الاخيرة من سوء الطرق في منطقة غرب رام الله وتحديدا، طرق "شقبا-قبيا"، و" نعلين-بدرس" وبيتين

وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح قد اعلن لوطن للانباء في 19 ايار /مايو ، عن صرف الحكومة 40 مليون شيقل من مستحقات المقاولين، الذين يعملون في تعبيد الطرق .للاطلاع اضغط هنا