محكمة الاحتلال تحكم بالسجن 5 أشهر للأسير جعفر عز الدين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحق الأسير جعفر إبراهيم محمد عز الدين (48 عاماً) القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بالسجن خمسة أشهر وغرامة مالية خمسة آلاف شيكل.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 30/01/2019م، ووجهت له النيابة العسكرية الإسرائيلية تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

يذكر أن عز الدين ولد بتاريخ 07/07/1971م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال الصهيوني في اعتقالات سابقة على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.