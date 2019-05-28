دعوات لمليونية بالأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان

وطن: دعت مؤسسات وتجمعات فلسطينية، خلال اليومين الماضيين، إلى الحشد والصلاة في المسجد الأقصى، في 31 آيار الحالي.

وتأتي الدعوات المستمرة لحشد الجماهير والمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى تزامنًا مع الجمعة الأخيرة من رمضان، ولإحياء ليلة القدر في 27 رمضان.

ودشن القائمون على الدعوة، صفحة عبر فيسبوك تحت اسم "مليونية الأقصى"، تحضيرًا للحشد الكبير يوم الجمعة المقبل، وتداولت المنشورات تحت وسم " #مليونية_الأقصى "

وجاءت صيغة الدعوات تحت شعار "انزل.. احشد.. شارك"، وتضمنت منشورات قالت فيها "شارك مع أطفالك وأهلك، وكن من رجال الأقصى"، "سنزحف إلى الأقصى الجمعة القادمة رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً وسنعلنها مليونية الأقصى".