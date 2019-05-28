محكمة الاحتلال تحكم بالسجن 4 أشهر على الأسير الطفل عبد الجابر ياسين

نابلس- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء حكمًا على الأسير الطفل عبد الجابر ياسين (15 عاما)، بالسجن الفعلي لمدة أربعة شهور، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل.

وذكرت عائلة الطفل ياسين أن المحكمة وجهت له تهمة إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل ياسين في الثالث من مايو الجاري، خلال مواجهات اندلعت في عصيرة القبلية، وتعرض خلال اعتقاله للضرب المبرح على يد الجنود.