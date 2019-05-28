اشتية يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لـ2018

وطن: تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الثلاثاء التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2018.

واطلع اشتية خلال استقباله وفدًا من أعضاء مجلس المفوضين في الهيئة، على وضع حقوق الإنسان في فلسطين، وأهم التوصيات الصادرة عن التقرير السنوي، إضافة إلى بعض المطالب والاحتياجات الخاصة بعمل الهيئة.

وثمن جهود الهيئة ودورها في متابعة قضايا حقوق الإنسان وتدوينها، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، واعدًا بدراسة كافة التوصيات التي تصدرها الهيئة.