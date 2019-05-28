السلطة والقطاع الخاص وقواعد اشتباك جديدة للخروج من عنق الزجاجة

رام الله- وطن- كتب رئيس التحرير: أعلن "المجلس التنسيقي للقطاع الخاص" اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، مقاطعته لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي تنوي الإدارة الامريكية عقده الشهر المقبل كتمهيد لصفقة القرن، الأمر الذي أكده رئيس جمعية "اتحاد رجال الأعمال"، أسامة عمرو، في لقاء مع وطن واصفا كل من يشارك في ورشة البحرين، بأنه خارج الصف الوطني.

إن الصفقة التجارية التي ترسم الوهم على رمال إمارة البحرين ووعود برفاهية الفلسطينيين على حساب مشروعهم الوطني، ينبغي أيضا على السلطة عدم الاكتفاء بإعلان رفضها لها، بل يتوجب عليها تغيير آداءها السياسي في مختلف القضايا.

فالقيادة السياسية الفلسطينية وبرغم موقفها الرافض لصفقة القرن، وهو موقف سياسي وطني، إلا أنه زال قائما على ردات الفعل ممثلة بالرفض، في حين أن المطلوب من القيادة لتدعيم مواقفها الرافض، أن تبادر وتغيّر من قواعد الاشتباك مع الاحتلال، وهذا يتجسد في عدة خطوات ابرزها:

أولاً: وقف حقيقي للتنسيق الأمني، باعتباره جزء من مجمل العلاقة مع الاحتلال، التي يجب أن تتوقف كلياً، وذلك تطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير.

ثانياً: إعادة الاعتبار لمشروع التحرر الوطني، بإسقاط حل الدولتين، وصياغة برنامج الدولة الديمقراطية الواحدة.

ثالثاً: على السلطة الفلسطينية أن تضع في حساباتها إعادة الأمور إلى مربعها الأول من خلال استعدادها الجدي لاتخاذ خطوة عملية بحل نفسها، وإلقاء عبء الإدارة الاقتصادية والأمنية على الاحتلال، الذي اتخذ من "أوسلو" وسيلة للخلاص من التزامته المالية والأمنية، وحمّلها للسلطة، وبالتالي تحول الى احتلال "مرتاح" دون أي تكاليف أو أعباء أمنية.

رابعاً: صياغة منظومة اقتصادية للصمود، ليس فقط من أجل تأمين صمود الناس على أرضهم، بل كذلك للنجاة من الإملاءات السياسية التي يفرضها الغرب بتواطؤ من النظام الرسمي العربي، وبتعبير ماركس فإن "السياسة هي تعبير مكثّف عن الاقتصاد"، وبالتالي ليتقدّم التحرر الاقتصادي على التحرر السياسي، لأن من لا يملك قوْته لا يملك قراره، وهذه المنظومة لا تتم باتخاذ مواقف غير مكلفة من القطاع الخاص والقيادة السياسية معاً.

خامساً: وقف التعويل على موقف عربي رسمي، قد يُستغل هو الآخر لمساومة الفلسطينيين، بعد رفض الأنظمة العربية حتى إقراض الفلسطينيين أو توفير "شبكة الأمان المالي" التي تعهدوا بها، فالشعب الفلسطيني لسان حاله يقول "يا وحدنا"، ومطلوب منه أن يعالج جروحه بيديه.

لقد انسجمت الخطة الأمريكية مع رؤية الاحتلال، الذي برمج الاقتصاد الفلسطيني ليكون تابعاً له، وفق نظرية "الأمن مقابل الرفاهية الاقتصادية"، بعدما كان "الأمن مقابل الأرض". وإن من بديهيات العمل السياسي، هي أن تقدم السلطة الفلسطينية على فك عقدها وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، وتمزيق كل اشكال التنسيق والتعاون معه، وتحديدا التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة الشعبية، وأن تعيد الاعتبار للقرار الفلسطيني المستقل من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتجاوز عقبة الانقسام، ورسم استراتيجية سياسية ووطنية واقتصادية، يساهم الجميع وتحديدا القطاع الخاص في تغذيتها، وإصلاح البيت الداخلي من كل الشوائب، عندئذ يمكن للفلسطينيين أن يصرخوا في وجه العالم يا مرحبا بالحصار، وهم يغنون "حاصر حصارك بالجنون وبالجنون (...) فإما أن تكون أو لا تكون".

ومنذ بداية أزمة السلطة الاقتصادية، والحصار الأمريكي-الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، اتجهت الأنظار للقطاع الخاص، الذي أظهر موقفاً وطنياً في رفضه لصفقة القرن، لكن هل ذلك الموقف كاف في ظل تعويل أكبر عليه في الفترة المقبلة؟

إن ما يبديه القطاع الخاص الفلسطيني من مواقف، وان كانت إيجابية ومحمودة، إلا أنها غير كافية على صعيد الاقتصادي الوطني، وإن اتخاذ موقف المقاطعة لمؤتمر البحرين، لن يغيّر من الصيغة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة تجارية، تتعامل مع المواطن الفلسطيني على أنه كائن بدائي، جل طموحه ينحصر في المأكل والملبس والاستهلاك، من دون طموح وطني في التحرر والاستقلال.

وفي ظل وصول القضية الفلسطينية الى منعطفات حادة، ينبغي اليوم على الكل الفلسطيني سواء القيادة السياسة أو القطاع الخاص التخلص من عقدة ردود الفعل السلبية، والمبادرة بالجلوس لرسم استراتيجية وطنية و عمل خطة طوارىء اقتصادية قادرة على مواجهة ما يرسم من مخططات سياسية واقتصادية تعدها واشنطن بالتوافق مع بعض الأنظمة العربية، لتعليق وسام النصر على صدر بنيامين نتنياهو.

ومن أجل مواجهة مؤتمر البحرين، ينبغي على القطاع الخاص وبالتوافق مع القيادة تخطي دور الرفض، لاتخاذ عدة مواقف على الأرض:

أولا: المسارعة لعقد ورشة اقتصادية للقطاع الفلسطيني الخاص ورجال الاقتصاد الوطني وبمشاركة المؤسسات الأهلية، في الداخل والشتات، يكون موازيا لمؤتمر البحرين، من أجل وضع خطط وآليات لقطع الطريق على مخرجاته، على أن يضع في سلم أولوياته تعزيز صمود الفلسطينيين، وضخ استثمارت لتشغيل الأيدي العاملة، ودعم المزارعين، وتحويل نسبة من الأرباح لمشاريع التكافل الاجتماعي، وصناديق التعليم، ودعم المشاريع الصغيرة...

ثانياً: عدم الاعتماد على ردات الفعل، ووضع خطة طوارىء اقتصادية، لتخفيف وطأة الحصار، ومواجهة أولى مراحل صفقة القرن المتمثلة بمؤتمر البحرين، ودورها في حصار الفلسطينيين وتجويعهم، ومن ثم إنعاشهم اقتصادياً بأموال سياسية، لشراء طموحهم الوطني بمليارات، كان الرئيس عقد علّق عليها أمس الاثنين قائلاً: "ليذهبوا ومليارتهم إلى الجحيم".