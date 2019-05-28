اشتيه يدعو بريطانيا لعقد مؤتمر سلام دولي لمواجهة "صفقة القرن"

رام الله- وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بريطانيا بعقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، وإنقاذ حل الدولتين، مشددا على ضرورة تطبيق بريطانيا اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وأكد اشتيه خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا، في مكتبه بمدينة رام الله، على ضرورة قيام بريطانيا إلى جانب باقي الدول العظمى كالصين وفرنسا وروسيا ودول "بريكس" بعقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة "صفقة القرن" الأميركية.

وأضاف، إنه وفي ظل الحديث عن نيّة اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، لابد من تطبيق بريطانيا اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية، وبإرسال فريق تقني لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبحث اشتية مع الوفد آخر التطورات السياسية، لا سيما الحرب السياسية والمالية التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل ضد الفلسطينيين.