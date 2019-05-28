خلال زيارة لـ"ملتقى القدس".. يوسف: الأردن يقف في صدارة المدافعين عن القدس والمقدسيين

رام الله- 45وطن: التقى نائب رئيس مجلس أمناء "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية – انتربال"، الدكتور عصام يوسف خلال زيارة لمقر "ملتقى القدس الثقافي" في العاصمة الأردنية عمان، أمس الاثنين، رئيس الملتقى الدكتور محمد البزور، ونائبه الدكتور نبيل السعدون، وعدد من أعضاء إدارة الملتقى.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين، وآفاق تطويرها، في سبيل نشر الوعي والثقافة المقدسية، سيما في ظل الظروف الراهنة، وما تعيشه مدينة القدس بخاصة، والقضية الفلسطينية بشكل عام، من تحديات جسام تستهدف الوجود والهوية والثقافة العربية والإسلامية في القدس، كما تستهدف الثوابت واستلاب الحقوق الفلسطينية.

وأثنى الدكتور عصام يوسف، على أنشطة وبرامج الملتقى، داعياً إلى تعميم تجربته في مختلف العواصم العربية والإسلامية، لما لها من أثر إيجابي كبير وهام في ترسيخ صورة القدس الشريف في أذهان النشء، وتعريفهم بدورهم وواجباتهم تجاهها

وتطرق يوسف إلى الدور الأردني في دعم قضية القدس، والقضية الفلسطينية عامة، قائلاً "لا يمكن لنا إلا أن ننظر بالتقدير والشكر والعرفان للدور الأردني ملكاً وحكومةً وشعباً على وقوفهم المستمر إلى جانب المدينة المقدسة وأهلها في ظل ما يواجهونه من مؤامرات خطرة تهدد مستقبلهم"

وأضاف بأن "الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يقف في صدارة المدافعين عن القدس والمقدسيين، بل يكاد يقف وحيداً في الدفاع عن عروبة وفلسطينية القدس، في مرحلة سياسية دقيقة وصعبة تعيشها القضية الفلسطينية".

من جانبه، أشاد الدكتور محمد البزور بالرعاية التي يقدمها "انتربال" لجهود الملتقى في تنظيم أحد أبرز أنشطته الدورية وهي المسابقة المدرسية المقدسية، حيث يحتل الصندوق طليعة الرعاة الذهبيين للمسابقة كل عام.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز أنشطة الملتقى، وما تم تنفيذه في الآونة الأخيرة كالمسابقة المدرسية المقدسية برعاية وزارة التربية والتعليم، والتي شارك في نسختها من العام الماضي أكثر من 50 ألف طالب ومعلم.

وتناول النقاش مشروع ملتقى الأوائل الذي ينظمه الملتقى، ويستضيف من خلاله طلبة من أعمار 13 وحتى 16 عام، مقدسيين وأردنيين، ويهدف لتشجيع الطلاب على إكمال تعليمهم الثانوي، والالتحاق بالجامعة، والاحتراف في مجال تخصصهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، إضافة لتشجيعهم على القيادة والتعبير في إطار فني خلاق، وسط بيئة علمية وإشراف تربوي.

كما شمل النقاش أنشطة ومشاريع أخرى ينفذها ملتقى القدس الثقافي، تتضمن الدورات التدريبية المختلفة، والتي تهدف لتشجيع النشء على البحث والتعمق في معرفة تاريخ القدس، ومكانتها لدى المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

وجرى في ختام اللقاء تقديم درع الملتقى للدكتور عصام يوسف، تقديراً لجهود "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية – انتربال" على جهوده الداعمة لأنشطة الملتقى، وحضوره الهام في مختلف الفعاليات التي تهدف لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه.