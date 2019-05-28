الاحتلال يفرج عن الصحفي الأسير أسامة شاهين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الأسير الصحفي أسامة حسين شاهين (36 عاماً)، من دورا جنوب الخليل بعد اعتقال إدارى دام عاما كاملا.

وأوضح مركز أسرى فلسطين أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت منزل الأسير المحرر بتاريخ 31/5/2018، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته بالكامل، وإعادة اعتقاله ونقله إلى سجن عوفر، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة 4 شهور، وجددت له 4 مرات، قبل أن تصدر قرارا جوهريا بحقه يقضى بعدم التجديد له مرة أخرى، بحيث أمضى 12 شهراً وتحرر اليوم.

وعانى شاهين خلال اعتقاله الأخير من مشاكل صحية متعددة في ظهرة وقدميه، نتيجة وجود "غضروف" في الفقرات، وكان يتجهز لإجراء عملية جراحية، قبل اعتقاله بأيام