بعد شطبها من "قائمة الأعداء"...دولة الاحتلال تجيز التجارة مع العراق

وطن: كشفت صحيفة عبرية النقاب عن موافقة حكومة الاحتلال على التبادل التجاري مع الجمهورية العراقية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الاثنين، أن وزير مالية الاحتلال، موشيه كحلون، وقع على مرسوم يجيز التبادل التجاري مع العراق.

وأوردت الصحيفة العبرية أن ثمة قانونا يعود إلى الانتداب البريطاني، عام1939، والذي تبنته الحكومات الإسرائيلية، فقد وافقت عليه، وشطبت العراق من قائمة "دول الأعداء" التي تشمل لبنان وسوريا والسعودية واليمن وإيران.

وأوردت الصحيفة أنه وبالرغم من الحظر المفروض على التجارة الإسرائيلية مع العراق، حتى الآن، فإن عددا غير قليل من المنتجات الإسرائيلية بمجال الطب، والزراعة، وحتى التمور بيعت للعراق، خصوصا عن طريق طرف ثالث ممثل، في الأردن أو قبرص.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه ليس لدى إسرائيل تعريف واضح لـ "دول الأعداء".

وكان موشيه كحلون وقع، في شهر يناير 2019، على مرسوم يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء" لدولة الاحتلال حتى نهاية شهر مارس.

ونص المشروع على أنه سيتم التعامل مع العراق حتى 31 مارس المقبل، على أنه "ليس عدوا بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري". ويتيح هذا المرسوم إقامة تبادل تجاري بين "إسرائيل" والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الأعداء بموجب القانون الإسرائيلي تضم كلا من سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية.

يذكر أنه في يناير هذا العام، كشفت القناة 12 العبرية، عن تقارب ملموس في العلاقات بين العراق ودولة الاحتلال خلال الفترة الاخيرة.

وقالت القناة:" في الأشهر الأخيرة، زارت 3 وفود من العراق "إسرائيل" تحت ستار من السرية - آخرها كان في الشهر الماضي، ومن الوفود الثلاثة وصل إلى "إسرائيل" 15 شخصًا ذوي نفوذ في العراق بما في ذلك زعماء دينيين محليين من السنة والشيعة".