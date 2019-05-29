ليس منا وليس فينا وليس بيننا من يقبل بصفقة العُهرِ والخيانة

كتب: المحامي أمجد الشلة

من هنا نقول ومن هنا كانت البداية ومن هنا ستكون النهاية من أرض فلسطين ، فلسطين القضية ، فلسطين العوْدة ، فلسطين القدس ، فلسطين الأرض ، فلسطين الأسرى ، فلسطين الجرحي ، فلسطين الشهداء والشهداء فلسطين ، فلسطين الجهاد المقدس وفلسطين النضال والكفاح ، فلسطين الرصاص وفلسطين الحجارة ، فلسطين القضية ومن هنا تبدأ الحكاية.



فلسطين القضية وهذه اللغة التي نفهمها ونتقنها نحن المحامون نفهم ونعي تماما ما الذي تعنيه قضية نلوذ بالدفاع عن قضايانا فما بالنا إن كانت قضيتنا هي فلسطين ومن اهم منها قضية.

حاول البعض ويحاول البعض اعتبارها صفقة واعتبارها سلعة تجارية وعقود عمل وفرص استثمار وسوق عمل واستهلاك.

يظنون ان مالهم كفيلٌ بإنهاء القضية لكننا نقول ان لا مالكم و لا سلاحكم و لاسياستكم كفيلةٌ ان تُنسي طفلا فلسطينيا لم يولد بعد فلسطين.

اعلنوا ان القدس عاصمة لاسرائيل واعلنوا عن نقل السفارة الى القدس على انها عاصمة اسرائيل واعلنوا عن ضم الجولان الى اسرائيل وسيعلنون الكثير والكثير مستقبلا عن ضم وعن سيادة اخرى.

من قال لكم اننا آمنا بالسلام معكم ؟ ومن قال لكم بأننا رضينا بأوسلو قناعة ؟ ومن قال لكم ان العربي ينسى ثأره ولو بعد حين ...!؟ لا العربي ينسى دم اخيه وابيه وامه و لا دم الطفلة لينا ، ولا الفلسطيني ينسى ارضه و ترابها ، من قال اننا تخلينا عن القدس ؟ وعن يافا وحيفا وبيسان والجليل والمثلث وام الفحم والناصرة وبنياس وطبريا وعكا واللد والرملة وتل الربيع وكل مدننا وقرانا وبلداتنا في فلسطين المحتلة ؟ من ظنّ أن الفلسطيني ينسى ويتناسى ومن اعتقد ان الفلسطيني يُجيدُ لغة الصفقات ؟؟؟

من الخيمة في العام ٤٨ الصفقة الاولى التي مررها العالم اجمع بقوته ضد شعبنا الاعزل خرج الصوت من ذات الخيمة ليعلن عن ثورة جابت العالم و لم تنتهي و لن تنتهي.

من العام ٨٧ من اول الحجارة من قال اننا نتعب او ننسى او ننتهي او نذوب في الدول و ننسى ؟

رسالتي الى اشقائي وزملائي المحامين وزميلاتي المحاميات اقول إن كان تفانيكم بالدفاع عن موكلكم بالمحاكم و قضاياكم ميّزةٌ لكم ، ودوركم بها دورٌ مُقدس ، فها هو شعبكم بأكمله قرّر توكيلكم بأهم و أكبر قضيّة تعرفونها " فلسطين " فماذا انتم صانعون و كيف ستدافعون ؟ لتصدح حناجرنا بالغضب الفلسطيني الممزوج بعملنا لنرتدي الروب الاسود نقف فيه امام المغتصبات و الحواجز الصهيونية لنرفع الصوت العالي فلسطين هي لنا كل فلسطين هي لنا و لن نتنازل عن شبر منها و نموت دفاعا عن قضيتنا الاهم فلسطين الام و الاخت و الاب و الجد و الجد و الحبيبة و العشيقة و الحياة و الموت. فلسطين الدنيا و الاخرة فلسطين الجنة و النار فلسطين الارض و الانسان فلسطين القاضي و المحامي ، فلسطين في حبها و في نظرهم سنكون اخطرَ المتهمين .

اما الى اولئك العابثين المارقين دعاة الواقعية اي الانهزامية لسنا المهزومين و لمن نكن منهزمين ففي شعبنا ما يكفي العالم من حياة وواقعية و وجود شعبنا ذو العزة و الكرامة و العنفوان و الكبرياء و الارادة الحرة اولئك في المنامة سيحلمون " ان هناك صفقة اسمها فلسطين " و من هنا من ارض فلسطين نرد عليهم لدينا وطنٌ اسمه فلسطين.

اردد و ارسل رسالة الى زميلاتي الماجدات و زملائي العظماء ما قاله الاديب و الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

يقول مريد البرغوثي :

أنتِ جميلةٌ كوطنٍ مُحرَّر

وأنا مُتعَبٌ كوطنٍ مُحتلّ

أنتِ حزينةٌ كمخذولٍ يُقاوِم

وأنا مُستَنهَضٌ كحربٍ وشيكَة

أنتِ مُشتهاةٌ كتوقّف الغارة

وأنا مخلوعُ القلب كالباحثِ بين الأنقاضْ

أنتِ جَسورةٌ كَطَيّارٍ يتدرّب

وأنا فخورٌ كجدّته

أنتِ ملهوفةٌ كوالد المريض

وأنا هادئٌ كمُمَرِّضَة

كلانا جامحٌ كالانتقام

كلانا وديعٌ كالعفْو

أنتِ قويّةٌ كأعمِدة المَحْكَمَة

وأنا دَهِشٌ كَمَغْبونْ

وكلما التقينا

تحدَّثْنا بلا توقّف ، كمحامِيَيْنْ

-لا عشنا و لا كنا ان مرَّ عهرهم بصفقتهم قضيتنا ووطننا فلسطين