الاحتلال يعلن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

غزة- وطن: أعلنت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وذكر منسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، صباح اليوم الأربعاء، إنه "تقرر تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وجدد الاحتلال تهديداته، قائلا إن توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل بحرية الاحتلال.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في الأول من نيسان/أبريل الجاري، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتسهيلات التي أدرجت بالتفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين الفصائل في قطاع غزة ودولة الاحتلال.

ويتعرض الصيادون في قطاع غزة، لاعتداءات مستمرة من قبل بحرية الاحتلال، إذ يتم تقليص مساحة الصيد، وإطلاق النار تجاههم واعتقالهم والاعتداء عليهم ومصادرة قواربهم.