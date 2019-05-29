الاحتلال يخلي 15 عائلة من منازلها في الأغوار لتنفيذ تدريبات

وطن: أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 عائلة من منازلهم في الأغوار الشمالية؛ لتنفيذ تدريبات عسكرية واسعة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن التدريبات التي بدأت منذ الساعة السابعة صباحا هي تدريبات كثيفة بقذائف الدبابات، وتتم في مناطق حمصة، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف الرأس الأحمر، كما منعت تلك القوات العشرات من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم.

وأوضح دراغمة أن التدريبات المستمرة منذ 15 يوما، أدت لإحراق مئات الدونمات، وتهجير عشرات العائلات، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.