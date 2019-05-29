الاحتلال يمدد اعتقال مدير هيئة الأسرى في رام الله بلال جلامنة لمدة أسبوع

رام الله- وطن: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأربعاء، اعتقال مدير مديرية هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله بلال جلامنة لمدة أسبوع؛ بذريعة استكمال التحقيق وصياغة لائحة اتهام بحقه.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت جلامنة الخميس الماضي، واقتادته الى سجن "عوفر" غرب رام الله.

وأكدت الهيئة أن اعتقال موظفيها ومحاميها لن يثنيها عن مواصلة عملها في الدفاع عن الأسرى، ومتابعة أوضاعهم.