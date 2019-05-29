الاحتلال يفرج عن الأسير خالد أبو بكر بعد اعتقال 5 سنوات

وطن: افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير نور بشار خالد أبو بكر (23عامًا) من سكان بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد أن أمضى فترة حكمه كاملا خمس سنوات.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت منزل عائلة أبو بكر في يعبد بتاريخ 27/5/2014 وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته قبل أن تقوم باعتقال نجلهم الفتى نور، وكان عمره لا يتجاوز حينها الـ18عامًا، وجرى نقله إلى مركز تحقيق الجلمة.

وأضاف أن مخابرات الاحتلال حققت مع الأسير أبو بكر لأكثر من شهر ونصف، ووجهت له عدة تهمٍ منها الانتماء للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والحصول على سلاح والتدرب عليه، والنية في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

وبعد عام من اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه حكمًا بالسجن مدة خمس سنوات، إضافة إلى فرض غرامية مالية بحقه بقيمة 4000 شيكل.