الاحتلال يُفرج عن النائب ناصر عبد الجواد

وطن: افرجت سلطات الاحتلال الأربعاء عن النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد (50 عامًا)، بعد قضائه 18 شهرًا في سجونها.

واعتلقت قوات الاحتلال عبد الجواد في الأول من يناير العام الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط في سلفيت، أعقبه إصدار محكمة سالم العسكرية حكماً بالسجن الفعلي عليه لمدة عام ونصف، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وجاء اعتقال عبد الجواد بعد أسبوعين من عودته إلى الضفة، حيث كان يكمل دراسة الدكتوراه في ماليزيا، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 16 سنة على فترات متفرقة.