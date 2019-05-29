نقابة الإسعاف في الهلال الأحمر لوطن: فلسطين بلا إسعاف.. فلسطين تتجه نحو كارثة إنسانية

رام الله- وطن: أكد الناطق الإعلامي بإسم نقابة خدمات الإسعاف والطورائ، أسامة السويطي بدء الإضراب الشامل أبتداءً من اليوم الأربعاء، بسبب تعنت إدارة جمعية الهلال الأحمر ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية وزارة العمل بعد جلسات حوار طويلة.

وأضاف السويطي خلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري: "فسرت الإدارة عودتنا عن الإضراب في المرة الماضية بالضعف، ولكن بعد موقف إدارة جمعية الهلال الأحمر الأخير، ورفضها التوقيع على الاتفاق، إضطررنا آسفين للعودة إلى الإضراب".

وأشار السويطي إلى السبب الذي دفعهم اليوم، للإضراب المفتوح، هو موقف إدارة الجمعية التصعيدي بعد رفضها لتوقيع الاتفاق، باعتبارها جهاز الإسعاف ليس من ضمن أجهزة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحاً بأن الاضراب يهدف إلى تحسين خدمة الإسعاف والطوارئ في فلسطين.

وفي تعليقه على موقف إدارة الجمعية الرافض لتوقيع الاتفاق، قال السويطي: "تقديم الخدمة الانسانية بالنسبة للجمعية شعار فقط، هي لا تتحمل مسؤولياتها امام الله وأمام المجتمع".

ومن جانب آخر وجه السويطي دعوة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزارء محمد إشتية، للوقوف بجانب العاملين في نقابة خدمات الإسعاف والطورائ، مشيراً إلى صعوبة الأوضاع التي تمر بها قضيتهم.

وأضاف :"فلسطين بلا إسعاف، فلسطين تتجه نحو كارثة إنسانية، بسبب تعتنت إدارة جمعية الهلال الأحمر".

وفي معرض إجابته عن السؤال حول تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جلسات الحوار مع إدارة جمعية الهلال الأحمر برعاية وزارة العمل، اوضح السويطي أن النقابة لديها محضر الجلسة والاتفاق الذي تم التوصل إليه من وزارة العمل، مشيراً إلى أن لنقابة وقعت من طرفها على ما تم التوصل إليه، إلا ان جمعية الهلال الأحمر انسحبت في اللحظة الأخيرة وتراجعت عن التوقيع.

وأضاف: "لم يكن الاتفاق يرقى إلى مستوى مطالبنا، وبالرغم من الاجحاف في تفاصيل بنوده حيال حقوقنا ومطالبنا إلا أن النقابة وافقت ووقعت عليه، والانسحاب كان من طرف جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وفي نهاية حديثه أكد السويطي الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب كافة، معبراً عن ذلك بالقول: "إضرابنا اليوم هو إضراب كرامة"، واصفاً نضالاتهم المطلبية بمعركة الكرامة، ودعا السويطي الجميع للمشاركة في مسيرة سيارات الإسعاف التي ستنطلق ظهر اليوم الأربعاء من مراكز المدن وستجوب الشوارع باتجاه مقر المحافظات.

يشار إلى أن مطالب النقابة الرئيسية تتمثل في زيادة عدد سيارات الإسعاف العاملة في المحافظات، وإعادة دراسة مشروع غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب العمالية.