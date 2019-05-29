"فضيحة كبرى" في البحرية البريطانية

وطن: فضيحة تزلزل البحرية البريطانية تؤدي لعزل سيادة الكوماندر نيك كوك بريست قائد اكبر حاملة طائرات في اوروبا (كوين إليزابيث) والحاصل على نوط الفروسية من ملكة بريطانيا.

وحسبما نشرت قناة بي بي سي، إن إقالته كانت بسبب استخدامه لسيارة رسمية للقيام برحلات شخصية.

واضافت انه تم تعيين ضابط قائد جديد لحاملة طائرات بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني.

وقال مراسل الدفاع في بي بي سي جوناثان بيل "في حين أن الجريمة قد تبدو بسيطة نسبيا ، كان هناك شعور بأن موقفه أصبح لا يمكن الدفاع عنه وأن الضابط القائد يجب أن يكون وراء الشبهات".

وأضاف "هذه ليست نهاية مهنة Cdre Cooke-Priest البحرية ولكنها علامة سوداء وإهانة لتفقد قيادة أكبر سفينة حربية في بريطانيا وأغلىها".

وبينت انه يمكن لأي شخص يستخدم سيارة وزارة الدفاع استخدامها فقط للعمل الرسمي ، مع كل ميل يحتاج إلى تسجيل.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية: “يمكننا تأكيد إعادة تعيين الكابتن نيك كوك-بريست لدور جديد.

واضاف "لا يمكننا إلا أن نقول إن الإجراء الإداري مستمر وبالتالي سيكون من غير المناسب التعليق أكثر".

كان Cdre Cooke-Priest ، الذي انضم إلى القوات البحرية الملكية في عام 1990، يتولى قيادة السفينة الملكية إليزابيث منذ أكتوبر.