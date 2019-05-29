خطوة روسية لاعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول

وطن: كشف السفير الروسي الذي انتهت مهامه في فلسطين، حيدر آغانين، عن تقديم مشرع، لإعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول الى روسيا الاتحادية لتسهيل التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين وتعزيز العلاقات مع نظرائهم الروس.

وقال آغانين، خلال لقائه مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن " فلسطين كانت وستبقى القضية ذات الاولوية

بالنسبة له أينما تواجد"، معبراً عن سعادته بالعمل في فلسطين وان اخر مهمة له هو تسليم مشروع اتفاقية لاعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من دخول روسيا.

بدورها أعربت السفيرة جادو، عن تقديرها العميق للجهود التي قام بها السفير اغانين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة ترؤسه لمكتب تمثيل روسيا الاتحادية.