بنك الإسكان يساهم في العديد من الفعاليات الرمضانية

رام الله- وطن: ضمن حرص البنك على المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية، قال بنك الإسكان إنه ساهم بعدد من النشاطات الرمضانية، وذلك بالتعاون مع جهات مختلفة في الضفة الغربية.

وفي بيان للبنك، أكد محمد البرغوثي المدير الإقليمي لبنك الإسكان أن تلم المساهمة تعتبر من أوائل اهتماماته، وخاصة تلك الموجهة للفئات المحتاجة.

وشدد على اهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، بحيث يترتب على الجميع التعاضد ورفع اسمى قيم التآخي والمشاركة مع ابناء الوطن الواحد.

وأوضح البنك ان مساهمته جاء على شكل طرود غذائية، أو المساهمة في إفطارات رمضانية للفئات المحتاجة.

وتابع "على سبيل المثال قام البنك بالتبرع بطرود غذائية لكل من جمعية انعاش الأسرة في رام الله، المركز الثقافي لتنمية الطفل في طولكرم، وبلدية بيرزيت، كما قام برعاية مجموعة من الإفطارات الرمضانية كالتي نظمتها الجمعية الفلسطينية للرعاية والتنمية في مخيم الأمعري و الإفطار الخاص بهيئة تسوية الأراضي في شمال الضفة".

يذكر أن بنك الإسكان يقوم سنويا بتخصيص جزء هام من ميزانية المسؤولية الاجتماعية لنشاطات شهر رمضان المبارك، ايمانا منه بأهمية تقديم المساعدات المعنوية والمادية لذوي الدخل المحدود، لتغطية احتياجاتهم الأساسية التي تضمن لهم العيش الكريم.