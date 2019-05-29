آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة والثامنة من كشف (5/16).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف (5/16) اضغط هنا