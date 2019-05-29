مشاركات واسعة لـ "مسار العالمية" في جامعات الوطن لتمكين الطلبة

وطن: شاركت مجموعة مسار العالمية بشكل لافت في أيام توظيف مختلفة خلال الشهر الماضي، من خلال ممثلين عن شركات المجموعة، حيث جرت أيام التوظيف في كل من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، جامعة بيرزيت في رام الله وجامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم، كما قدم موظفوها عدة محاضرات في جامعة النجاح الوطنية، هدفت إلى ربط المنهاج الأكاديمي بالواقع العملي.

وقال ممثل برنامج مسارك التدريبي يزن عبد الهادي: "إننا في مجموعة مسار العالمية نهتم بإعطاء فرصة للشباب والشابات الخريجين من مختلف الجامعات الفلسطينية، ضمن رؤية رئيس مجلس الإدارة بشار المصري والذي يهتم بالاستثمار بالطاقات الشبابية"، مؤكدا: "إن لم يكن بمقدور الطالب المبدع في الجامعات البعيدة في شمال الضفة أو جنوبها أن يحضر ليقدم طلبا للالتحاق ببرامجنا التدريبية والتوظيفية، فإننا نذهب بأنفسنا إليه ونشارك في أيام التوظيف على اختلاف أماكن عقدها لإعطائه الفرصة بأي يصبح جزءً من فريقنا".

وتسعى مجموعة مسار العالمية من خلال برنامج مسارك التدريبي إلى تأهيل الطالب/ الخريج من خلال مجموعة تدريبات عملية تمكنه من اكتساب الخبرات المهنية اللازمة ودمجه في سوق العمل، بحيث يتم التعامل معه على أنه موظف وليس متدربا فقط طوال فترة تدريبه، وفي حال أثبت نفسه فيتم توظيفه بعد إنهائه مرحلة التدريب بنجاح، وينقسم البرنامج إلى قسمين: مسارك المحلي والذي يشمل جميع طلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية من مختلف التخصصات، ومسارك العالمي.

فيما ركزت المحاضرات التي جرى عقدها في جامعة النجاح، على الربط بين المفاهيم الأكاديمية والواقع العملي، وكانت كالتالي: محاضرة السلامة في مكان العمل حيث أدارها المهندس وليد الريماوي، وتطرق فيها إلى أساسيا السلامة المهنية من اللباس، موقع العمل، الإجراءات الهامة في حال وقوع حادث عمل.

أما محاضرة التفاوض وإغلاق الصفقات التي أدارتها ديالا خلف من قسم المشتريات في مدينة روابي، فقد تطرقت فيها إلى أهم بنود الصفقات وكيف يمكن عقدها والأطراف وجميع ما يحتاجه الطلبة من معلومات عملية عن هذا الموضوع، فيما أدارت المهندسة شفا صلاح محاضرة بعنوان "التطوير العقاري"، حيث تطرقت خلالها إلى مفهومه وما يحتاجه المهندس لينهي مشروعا عقاريا بنجاح، وأكثر التحديات التي يواجهها وكيف عليه أن يتخطاها.

وشهدت المحاضرات تفاعلا طلابيا، خاصة في الوقت الذي خُصص للنقاش في نهاية كل محاضرة، بحيث طرح الطلبة أسئلتهم ليحصلوا على أجوبة وافية حولها من المدربين الثلاثة، فيما سيتم عقد المزيد من المحاضرات بشكل مكثف خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن هذه الأنشطة للمجموعة واهتمامها بالطلبة الجامعيين خاصة الخريجين منهم، هو ضمن خطة برنامج مسارك التدريبي، والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية في عملية التوظيف في شركات مجموعة مسار العالمية، لسعي المجموعة واهتمامها بالاستثمار بالطاقات الشبابية، والعمل على تطويرها وصقلها كي تستطيع تحقيق نجاحات على مستويات عليا.