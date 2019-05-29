نيابة الاحتلال تقرر عدم فتح تحقيق جنائي مع جبريل الرجوب

وطن: قررت النيابة العامة للاحتلال عدم فتح تحقيق جنائي بدعوى التحريض، ضد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر مركزية فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.

القرار اتخذ من قبل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، المحامي العام والنائب العسكري العام.

وبالتالي، فأنه تم اليوم رفض الشكوى التي قدمها معهد "بال ميديا ووتش" الإسرائيلي، الذي جمع عدد من التصريحات للرجوب أطلقها خلال السنوات الأخيرة، والتي برأي المعهد تبرر اجراء تحقيق بشبهة التحريض على القتل.

ومن الأمثلة التي ذكرها المعهد الإسرائيلي المتخصص في مراقبة "التحريض" في الإعلام الفلسطيني، قال إن الرجوب صرح بشأن العمليات ضد الاحتلال: "هذه أعمال بطولة لأفراد، وانا فخور بها، وانا اهنئ كل من ارتكبها. أقول لكم، اننا فخورون بهم. من يواجه ويقاتل، يموت كشهيد، يعتقل او يصاب - هويته معروفة. قصدي هو ان المحارب، الأسير والشهيد ملك لكل الشعب الفلسطيني".

وذكرت وزارة القضاء، أن القرار اتخذ بعد دراسة الجوانب الجنائية، الأمنية والسياسية ذات الصلة مع الموضوع، ونيابة الاحتلال بررت رفضها الدعوى ضد الرجوب بأن هناك اعتبارات سياسية وأمنية تقتضي ذلك وكون القضية غير مجدية للجمهور (الاحتلال).