الشرطة تضبط نوعية جديدة من المواد المخدرة في مخيم عسكر بنابلس

وطن: ضبطت شرطة محافظة نابلس، عدد كبير من نوع جديد من حبوب الاكستازي وكمية من الهايدور مع تاجر مخدرات داخل مخيم عسكر شرقي نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه ومن خلال متابعة ادارة مكافحة المخدرات لعمليات ترويج المخدرات في محافظة نابلس تمكنت من ضبط 86حبة من حبوب يشتبه بانها حبوب الاكستازي باشكال وانواع جديدة لم تكن متوفرة سابقا وكمية اخرى من الهايدرو والهايدرو المخلوط وعدد من الهواتف النقالة التي تستخدم في عمليات الترويج بحوزة تاجر في مخيم عسكر شرقي نابلس.

واضاف ارزيقات انه تم التحفظ على المواد والهواتف وتوقيف الشخص لحين استكمال الاجراءات و احالته للنيابة العامة.