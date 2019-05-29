ملك الأردن يؤكد لـ كوشنر ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

وطن: استقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني، في قصر الحسينية يوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا" فقد أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل"، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.