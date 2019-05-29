مسؤول في الليكود: "ليبرمان يريد قتل نتنياهو ليرثه"

وطن: قال مصدر في حزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو، إن ليبرمان كان يضلل الجمهور، بهدف إلى كسب المزيد من الوقت في المباحثات حول تشكيل الحكومة.

وذكر موقع 4040 العبري عن مصدر في الليكود، قول إن ليبرمان يتعامل مع اقتراحات نتنياهو بالممطالة، حيث يأخذ عدة أيام لدراسة المقترحات ثم يرفضها.

وقال المصدر: "ليبرمان هدفه هو قتل رئيس الوزراء نتنياهو لأنه يريد أن يخلفه".

وأضاف: ليبرمان دائمًا ما كان يعقد صفقات مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة. وعلى سبيل المثال، فإنه أحبط ترشيح رئيس بلدية علماني للقدس.. والآن يرسم نفسه فجأة على أنه يمثل الصوت العلماني، وفي سعيه لشهوة السلطة، يجر ليبرمان دولة بأكملها إلى انتخابات.

يذكر أن ليبرمان يعارض عمل ائتلاف حكومي مع الأحزاب اليمنية والليكود، وصرّح أمس الثلاثاء "نريد دولة يهودية ولكن لا نريد دولة تحكمها الشريعة اليهودية".

وكان نتنياهو قد اجتمع، ظهر اليوم، مع شركائه في الائتلاف الحكومي، ونُقل عنه قوله إن ليبرمان قرر البقاء خارج الحكومة، وجر "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.