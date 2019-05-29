11 حريقا يلتهم 330 شجرة مختلفة بمناطق متفرقة في جنين

وطن: اخمدت طواقم الاطفاء في مراكز الدفاع المدني بمحافظة جنين، مساء اليوم الأربعاء، 11 حريقاً بدأت في اعشاب وامتدت للأشجار، وطالت نحو 330 شجرة زيتون وأخرى حرجية.

وأفادت مصادر محلية، بأن أبرز وأكبر هذه الحرائق اندلعت في أشجار ضاحية الجنان، وفي أشجار حرجية في بلدة يعبد جنوب جنين.

وذكر الدفاع المدني، أن طواقمه عملت على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها وانقاذ المنازل والمحاصيل والمزارع والبيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية القريبة .