فتح: زياردة أعضاء اللجنة المركزية إلى غزة لا علاقة لها بملف المصالحة

وطن: كشفت حركة فتح، مساء يوم الأربعاء، عن سبب وتفاصيل زيارة وفد من لجنتها المركزية إلى قطاع غزة .

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية في تصريح صحفي، إن وفد فتح وصل غزة في "زيارة عادية لبلدهم، كأي محافظة فلسطينية أخرى"، لافتا إلى أنهم "غير مكلفين بمهمة".



ووصل غزة، اليوم الأربعاء، وفد من مركزية فتح، يتكون من القياديين روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر، دخلوا من معبر بيت حانون (إيرز).

وأضاف محيسن: "لم يذهبوا إلى غزة بمهمة، إنما ضمن زيارة لبلدهما، لكن هذا لا يمنع أن يقابلوا الناس سواء حماس أو القوى السياسية وفصائل منظمة التحرير أو شباب حركة فتح"، منوها إلى أنهما قد يلتقيان مع أي جهة.

وأوضح أن القياديين فتوح واللواء جبر غير مكلفين بلقاء حماس، مستدركا : "لكن لو حدث لقاء، لا يوجد مانع لدينا في مركزية فتح".

ووفق محيسن، فإن هذه الزيارة، ليس لها علاقة بما تم الحديث عنه مؤخرا بشأن المصالحة.