حريق في "نتيفوت" بفعل بالون حارق من غزة

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطة الإطفاء أعلنت مساء اليوم عن إخمادها لحريق اندلع في سقف منزل وأشجار في مدينة "نتيفوت" في النقب.

وذكر بيان لسلطة الإطفاء أن الحريق جاء بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة وأنه الحريق الوحيد هذا اليوم.

ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.