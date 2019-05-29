بدء سريان اتفاقية التعاون العسكري بين الإمارات والولايات المتحدة

وطن:افادت وكالة الانباء الاماراتية "وام" عن "بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين ​الإمارات​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".

واشارت قناة "​سكاي نيوز​" الى أن "الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين وستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل".

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد بحث مع مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أوضاع المنطقة.

ويأتي الإعلان عن بدء سريان الاتفاقية، في ظل توتر تشهده المنطقة، على خلفية فرض الولايات المتحدة لمزيد من العقوبات على إيران، ووصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى المنطقة.