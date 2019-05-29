اشتية يعلن طوباس عنقودا زراعيا

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، طوباس عنقودا زراعيا، مؤكدا "أن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بكل الأولويات التي يحتاجها القطاع الزراعي، والجميع سيجند من أجل انعاش المحافظة".

وأشار اشتية إلى أنه سيتم تقديم 40 منحة جامعية لأبناء محافظة طوباس للدراسة في الجامعات، وتوفير سيارتي إسعاف وأخرى للدفاع المدني لإطفاء الحرائق، منوها إلى أنه سيتم العمل على عدد من المشاريع المائية، إضافة الى تعزيز الخدمة الطبية في مستشفى طوباس الحكومي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الإفطار الرمضاني الذي أقامه إقليم طوباس لذوي الشهداء والأسرى، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة طوباس، بحضور محافظ طوباس والاغوار الشمالية يونس العاص، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

واستدرك اشتية: "سنحول الطاقة الشمسية في كل المحافظات إلى طاقة كهربائية، وسنمنح الشركات التي تريد الاستثمار في هذا المجال امتيازات تفضيلية على بقية المناطق والقطاعات الاخرى، وهذا بالنسبة لنا يقع في خانة استراتيجيتنا للانفكاك عن الاحتلال".

وأوضح رئيس الوزراء: "تسلمنا الحكومة في ظرف سياسي صعب، وقبلنا هذا التحدي لخدمة المواطنين، ومن يعتقد انه بالضغط المالي والسياسي يستطيع تركيعنا يكون واهما".

واستطرد اشتية: "بكامل الوضوح سطر الرئيس محمود عباس أول أمس السطر النهائي في موقفنا من مؤتمر المنامة، ليس فقط لن نشارك، ولا نريد لأحد أن يشارك، ومن طوباس احيي كل مفاصل شعبنا من مجتمع مدني وبلديات ورجال أعمال ومؤسسة رسمية لوقفتهم الموحدة تحت قيادة منظمة التحرير رافضين هذا المؤتمر".