وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: يبدو أننا في طريقنا إلى انتخابات جديدة.

تبدأ في هذه الأثناء، جلسة الجمعية العامة للكنيست، للتصويت على حل نفسها بالقراءتين الثانية والثالثة، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، وأعلن حزب الليكود عن حصوله على غالبية تمكنه من حل الكنيست.

وكان نتنياهو لجأ الى حل الكنيست حتى يقطع الطريق عن امكانية تكليف اي مرشح اخر للحكومة عوضا عنه.

وفي تصريحات للصحافيين، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لحظة وصوله إلى الكنيست، قبل أقل من ساعة على انقضاء مهلة تشكيل الحكومة، عندما سئل حول التقدم في المفاوضات: "للأسف يبدو أننا نتجه لخوض انتخابات جديدة".

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد محاولات لا حصر لها للتوصل إلى حل وسط مع حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا".

كما ورفض حزب "العمل"، مساء اليوم الأربعاء، عرضًا من حزب الليكود، تضمن أربعة حقائب وزارية للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، عوضًا عن رئيس أفيغدور ليبرمان، وذلك في جهود اللحظات الأخيرة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاقات ائتلافية.

وكانت لجنة برلمانية خاصة بدراسة مشروع قانون "حل الكنيست الـ21"، قد صادقت مساء أمس، الثلاثاء، على مشروع القانون الذي حظي بصادقة الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، بالقراءة الأولى.

يتبع...