نهائي كأس الضفة لكرة القدم السبت المقبل

وطن: أعلن اتحاد كرة القدم في الضفة، امس الأربعاء، تحديد موعد إقامة نهائي بطولة الكأس الذي سيجمع بين مركز بلاطة ومركز الأمعري يوم السبت المقبل على ملعب أريحا الدولي.

وأكَّد الاتحاد أنَّ تحديد النهائي تمَّ بالتشاور والتنسيق بين إدارتي مركزي بلاطة والأمعري، إضافة إلى طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمد بدير.

وناشد الاتحاد جماهير كرة القدم حضور المباراة وإخراجها بالطريقة التي تليق برياضة كرة القدم الفلسطينية وتطورها، متمنيًا التوفيق للفريقين العريقين.

وصعد فريقا بلاطة والأمعري للنهائي، بعدما تمكنا من تجاوز عقبتي فريقي هلال القدس والعيسوية على التوالي في الدور نصف النهائي.