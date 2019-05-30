صور | ضبط 13 كغم مخدرات في يطا جنوب الخليل

الخليل- وطن: ضبطت الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني فجر اليوم الخميس ما يقرب من 13 كغم من مادة يشتبه ان تكون القنب الهندي المهجن "الهايدرو" بمنزل تاجر مخدرات بمدينة يطا جنوب الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "بعد ورود معلومات لدى جهاز الاستخبارات العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات في شرطة الخليل تفيد بوجود مواد مخدرة لدى بعض الأشخاص في مدينة يطا جنوب الخليل، تم الرصد والبحث والتحري في هذه المعلومات والتأكد من وجودها تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة والتوجه للمكان ومداهمة عدة مواقع من قبل شرطه مكافحه المخدرات وجهاز الاستخبارات العسكرية ومساندة قوة مشتركة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني.

وأكد ارزيقات انه وأثناء تفتيش منزل احد تجار المخدرات تم ضبط 13 كغم تقريباً من مادة يشتبه انها القنب الهندي المهجن (الهايدرو) مجزئة على عدة أوزان ومجهزة للاتجار بها، وعدد من أكياس بذور اشتال مادة القنب الهندي المهجن وضبط 50 شتلة يشتبه انها اشتال القنب الهندي تتراوح اطولها مابين 10سم الى 100 سم مزروعة في قوارير بجوار المنزل في المنطقة.

وأضاف ارزيقات أن "العمل ما زال مستمرا لاحضار التاجر الذي لاذا بالفرار قبل وصول القوة للمكان. كما تم التحفظ على المواد لحين استكمال الاجراءات واحالة القضية للنيابة العامة".