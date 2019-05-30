كوشنر وغرينبلات يصلان دولة الاحتلال

وطن: وصل المبعوثات الأمريكيان للمنطقة جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات الليلة الماضية إلى دولة الاحتلال قادمين من الأردن، بهدف عرض الشق الاقتصادي من صفقة القرن قبيل الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المبعوثين سيلتقيان اليوم الخميس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لمناقشة الشق الاقتصادي من الصفقة، وفقاً لمسئول كبير في البيت الأبيض.

وسبق للمبعوثين أن زارا المغرب والأردن أمس وأول أمس، ضمن مساعي حشد الدعم لصفقة القرن واستعداداً لعقد ورشة البحرين.

ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 حزيران/يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من "صفقة القرن" والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر، كما تعارض كافة الفصائل الفلسطينية الصفقة التي تسعى لسلب الفلسطينيين حقوقهم.

وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر في مطلع أيار/مايو أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.