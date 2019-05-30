النواب العرب دعموا حل الكنيست والعيون تتطلع إلى إعادة تشكيل المشتركة

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعضاء الكنيست العشرة في كتلتي "الجبهة – العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة – التجمع"، قرروا، مساء الأربعاء، دعم مشروع قانون حل الكنيست. وأعلن نواب الكتلتين قرارهم هذا، في نهاية الاجتماع المشترك الذي عقدوه في هذا الشأن.

وتقدر الأحزاب العربية في الداخل أن الانتخابات المقبلة ستسمح لهم بإعادة تشكيل القائمة المشتركة وزيادة تمثيل فلسطينيي الداخل في الكنيست، بعد أن انخفض عدد مقاعدهم من 13 في الكنيست السابقة إلى 10 في الكنيست الحالية. وصرح أحد كبار المسؤولين في "الجبهة – العربية للتغيير" للصحيفة أن هناك فرصًا كبيرة لإعادة تأسيس القائمة المشتركة في حالة إجراء الانتخابات.

ووفقًا للمناقشات الداخلية، فإن الأحزاب الأربعة - "الجبهة" و"العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة" و"التجمع"- تدرك الإحباط في المجتمع العربي، والذي تم التعبير عنه في نسبة المشاركة المنخفضة نسبياً في الانتخابات الأخيرة. لقد بالغت الأحزاب في قوتها الانتخابية، في حينه، إلا أن "الجبهة – العربية للتغيير" حصلت على ستة مقاعد، و"القائمة العربية الموحدة – التجمع" نجح بالكاد بتجاوز نسبة الحسم.