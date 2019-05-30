مهاتير محمد يقترح عملة موحدة مربوطة بالذهب لشرق آسيا

وطن: طرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يوم الخميس، فكرة عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا على أن تكون مربوطة بالذهب، واصفا تداول العملات الحالي في المنطقة بأنه قائم على التلاعب.

وقال مهاتير إن العملة المقترحة يمكن استخدامها في تسوية الواردات والصادرات لكن ليس في التعاملات المحلية.

وأضاف خلال مؤتمر في طوكيو ”في الشرق الأقصى، إذا أردتم التقارب، فيجب أن نبدأ بعملة تجارة موحدة، لا تُستخدم محليا بل بغرض تسوية التجارة. العملة التي نقترحها يجب أن تكون مربوطة بالذهب لأنه أكثر استقرارا“.

وقال إن نظام الصرف الأجنبي الحالي يسمح بتأثر العملات بالعوامل الخارجية وتعرضها للتلاعب.