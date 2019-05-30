"الصحة" تستضيف سبعة وفود طبية دولية في مستشفياتها الشهر المقبل

رام الله- وطن: قالت وزارة الصحة، إنها ستستضيف سبعة وفود طبية دولية متخصصة في مجالات مختلفة، تضم 16 طبيباً وأخصائياً وممرضا، للعمل في مستشفياتها بالضفة، خلال شهر حزيران المقبل.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال هذه الفرق، بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأضافت أن مجمع فلسطين الطبي سيستقبل وفداً طبياً ألمانياً متخصصا في العمود الفقري، خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 حزيران، وآخر أميركيا متخصصا في الحالات الحرجة يومي 16 و17 حزيران.

ولفتت إلى ان مستشفى بيت جالا الحكومي سيستقبل وفداً طبياً ألمانياً متخصصا في تقييم وضع القلب لتخفيف نسبة المخاطرة عند الأطفال المصابين بالسرطان، في الفترة ما بين 15 إلى 16 حزيران، فيما سيستقبل مستشفى جنين الحكومي خلال الفترة ما بين 12 إلى 20 حزيران وفداً طبيا إيطاليا متخصصا في النسائية والتوليد، وآخر بريطانيا متخصصا في جراحة الكف في الفترة ما بين 7 إلى 17 حزيران.

وأشارت إلى أن وفداً أمريكيا متخصصا في جراحة العمود الفقري والأعصاب سيعمل في مستشفى رفيديا الحكومي خلال الفترة ما بين 8 إلى 14 حزيران، إضافة إلى وفد برازيلي متخصص في جراحة الكف سيعمل في مستشفى الخليل الحكومي خلال الفترة ما بين 15 إلى 20 حزيران.

وأهابت الصحة بالمهتمين مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهراً قبل تواريخ بدء عمل الوفود.