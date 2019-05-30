"الإسلامي الفلسطيني" يؤجل استيفاء أقساط شهر أيار

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن تأجيل استيفاء قسط شهر أيار الحالي على العملاء من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبدون أي عمولات أو رسوم إضافية.

وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني أن القرار يأتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد ونظرا للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا وتعزيزا لصموده.

وأكد قاسم حرص البنك على الوقوف بجانب الجمهور لا سيما الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين يتلقون جزء من راتبهم فقط في الفترة الماضية مما اثقل كاهلهم، معتبرا ذلك واجبا أخلاقيا ووطنيا يلتزم البنك بآدائه انطلاقا من تعاليم الدين الحنيف التي تدعو للتعاون والتكاتف.

وأشار قاسم إلى أن جهود البنك الإسلامي الفلسطيني في التخفيف من تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة على المواطنين مستمرة وتتخذ أشكالا متعددة وتهدف لتحقيق الإغاثة والتنمية في المجتمع.



واعتبر قاسم هذا القرار جزء من مسؤولية البنك تجاه المجتمع الفلسطيني لا سيما مع اقتراب عيد الفطر السعيد وما يتبعه من التزامات، مضيفا "إننا نسعى لتقديم خدمة مصرفية لائقة لعملائنا ونحرص على أن يكونوا هم وعائلاتهم في وضع مريح يضمن لهم حياة كريمة".

وهنأ قاسم الأمتين العربية والإسلامية عامة والشعب الفلسطيني خاصة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير والبركات.



ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم خدماته للجمهور من خلال 44 فرعا ومكتبا وأكثر من 80 جهاز صراف آلي تنتشر في محافظات الوطن.