قرار بإعادة الاعتقال الإداري للأسير المحرر محمد أبو عادي

رام الله- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال بتوصية من المخابرات قرار اعتقالٍ إداري مدته 4 شهور بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله أسيد محمد أبو عادي (24عاماً) من سكان قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" أفاد أبو عادي كان أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع فقط، وتحديداً في السادس من الشهر الجاري، وقد أمضى عاماً في الإداري، بينما أعاد الاحتلال اعتقاله في الثالث والعشرين من نفس الشهر، بعد أن قام باقتحام منزل عائلته في كفر نعمة.

وأضاف أن محكمة "عوفر" حوّلت الأسير أبو عادي إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بعد أربع أيام من إعادة اعتقاله، وهذا الاعتقال هو الرابع للأسير أبو عادي، حيث كان اعتقل أول مرة وهو بسن الـ18عاماً، وقد كان يستعد لتقديم امتحانات الثانوية العامة وحرم من ذلك بسبب الاعتقال، وخلال اعتقاله وبسبب التعذيب والشبح في مركز تحقيق المسكوبية أصيب بمرض القولون العصبي المزمن ومرض الديسك.

تجدر الإشارة إلى أن أبو عادي اعتقل بداية العام 2015، وحكم عليه بالسجن مدة عامين ونصف، أمضاها وتحرر في شهر يونيو من العام 2017، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله للمرة الثالثة في شهر مايو من العام الماضي، وتحرر في مايو الحالي بعد اعتقالٍ إداريٍ مدته عام، وأعاد الاحتلال اعتقاله لمرة رابعة قبل عدة أيام.