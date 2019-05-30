اشتية يدعو الكونغرس للضغط على ادارة ترمب للتراجع عن كافة العقوبات ضد الفلسطينيين



رام الله- وطن: شدد رئيس الوزراء محمد اشتية على ضرورة خروج أصوات من الكونغرس الأميركي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على ادارة ترمب للتراجع عن كافة العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة الى وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، عضو الكونغرس الأميركي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

وقال رئيس الوزراء: إن حل الدولتين في خطر بسبب المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف: طالبنا العديد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967؛ لمواجهة مخططات الضم الاسرائيلية، وابقاء حل الدولتين قائما.

وتابع اشتية: إسرائيل انتهكت وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معنا خاصة اتفاق "باريس"، واقتطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية".